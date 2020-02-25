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Stronghold: Warlords будет включать экономическую кампанию

Опубликовано: вчера, 10:36:39
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Компания Firefly Studios сообщила о том, что в стратегии Stronghold: Warlords будет представлена бонусная экономическая кампания под названием «Путь мира». В ней игроков ждет шесть миссий, на протяжении которых предстоит заниматься отстройкой своего поселения. Необходимо будет строить замки, добывать ресурсы, противостоять непогоде, обучать крестьян, выполнять их потребности и многое другое.

Economic Campaign Trailer (PAX East 2020) [RUS]

В целом, кампания «Путь мира» более ориентирована на градостроительстве. Сражаться же предстоит в исторической военной кампании, геймплей которой будет сбалансирован между осадой замков и экономикой.

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