Stronghold: Warlords будет включать экономическую кампанию

Компания Firefly Studios сообщила о том, что в стратегии Stronghold: Warlords будет представлена бонусная экономическая кампания под названием «Путь мира». В ней игроков ждет шесть миссий, на протяжении которых предстоит заниматься отстройкой своего поселения. Необходимо будет строить замки, добывать ресурсы, противостоять непогоде, обучать крестьян, выполнять их потребности и многое другое.

В целом, кампания «Путь мира» более ориентирована на градостроительстве. Сражаться же предстоит в исторической военной кампании, геймплей которой будет сбалансирован между осадой замков и экономикой.