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Streets of Rage 4 – новое видео и более точная дата релиза

Опубликовано: 11 час. 35 мин. назад
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Разработчики Streets of Rage 4 опубликовали новое видео, посвященное мультиплееру игры и еще одному персонажу. Также они назвали более точную дату релиза новинки – она доберется до PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch в течение весны 2020 года.

Streets of Rage 4, что интересно, станет первой игрой в серии, где появятся сетевой кооперативный режим на двоих геймеров и локальный на четверых. По-видимому, собрать всю группу удаленно не получится.

Последним играбельным героем Streets of Rage 4 стал Флойд Ирая. Этот боец долго восстанавливает свои силы и двигается медленнее, чем его товарищи. Но зато он обладает огромными кибернетическими руками, которые не оставят противникам и шанса на успех.

Floyd Iraia & Multiplayer
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