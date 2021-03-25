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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Стратегию Humankind перенесли

Опубликовано: 7 час. 20 мин. назад
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Разработчики из Amplitude Studios и издательство SEGA объявили о переносе стратегии Humankind. Теперь проект выйдет на ПК (Steam, Epic Games Store) 17 августа 2021 года, а не в апреле, как планировалось ранее.

Причину авторы указали стандартную: полировка проекта требует дополнительного времени. Они также рассказали, что благодаря программе OpenDev, которая позволяла игрокам опробовать Humankind, им прислали много отзывов. Amplitude Studios постарается участь их и внести соответствующие улучшения до релиза.

 

 

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