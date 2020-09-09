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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0

Стоимость и дата запуска Xbox Series X

Опубликовано: 09.09.2020 16:25:42, Sailas77
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Компания Microsoft объявила дату запуска Xbox Series X и опубликовала цену консоли. Как оказалось, СМИ и инсайдеры не врали – приставка действительно выйдет 10 ноября 2020 года и будет продаваться за $499.

В этот же день на полках магазинов появится Xbox Series S – младшая консоль нового поколения от Microsoft с довольно впечатляющими характеристиками. Оба устройства будут распространяться по программе Xbox All Access, которая позволяет разбить выплату за новые Xbox на части (по $25-35 в месяц). Правда, в СНГ эта инициатива пока не запущена.

Вместе с Xbox Series X и Xbox Series S покупатели получат два года Xbox Game Pass Ultimate, которая теперь включает подписку EA Play.

Предварительные заказы Xbox Series X стартуют 22 сентября.

 

 

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