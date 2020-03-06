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Mypulse Опубликовал Mypulse 0
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Старт раннего доступа Everspace 2 перенесли

Опубликовано: 6 час. 40 мин. назад
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Компания Rockfish Games собиралась отправить Everspace 2 в ранний доступ Steam где-то в сентябре 2020 года. Сегодня же она объявила сразу о нескольких переносах, касающихся космического экшена: запуск в Steam Early Access состоится только в декабре, альфа начнется в конце мая, а закрытая бета – в августе 2020.

Девелоперы решили изменить даты после отмены Game Developers Conference 2020 из-за вспышки коронавируса. Их деловые встречи с потенциальными партнерами были отсрочены, что негативно сказалось на графике разработки Everspace 2. Кроме того, в сентябре также выйдет Cyberpunk 2077, которая гарантированно заполонит собой весь месяц.

 

Скриншот игры EVERSPACE 2

 

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