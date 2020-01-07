Старенькую Oddworld: Stranger's Wrath перенесут на Nintendo Switch

Приключенческий экшен Oddworld: Stranger's Wrath из далекого 2005 года в свое время успел посетить консоли прошлого поколения, PC и мобильные устройства. Недавно же стало известно, что игру можно будет опробовать и на Nintendo Switch – премьера состоится 23 января 2020 года.

Протагонистом Oddworld: Stranger's Wrath выступает загадочный Странник, охотящийся за преступниками на территории Западного Мудоса. Герою требуется дорогостоящая операция, на которую он уже давно пытается скопить деньги. В определенный момент Странник берется за по-настоящему прибыльный заказ, после чего его приключение берет крутой поворот.

Игровой процесс Oddworld: Stranger's Wrath можно разделить на две части: поимку врагов от 3-го лица и непосредственно перестрелки от 1-го лица. В бою, что интересно, используются живые боеприпасы вроде взрывных летучих мышей, жалопчел и других существ.

На Nintendo Switch игра прибудет в HD-качестве и с подтянутыми текстурами. Предзаказ Oddworld: Stranger's Wrath уже доступен.