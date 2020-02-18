Старенькие Bayonetta и Vanquish вышли на PS4 и Xbox One

Компания SEGA в декабре 2019 пообещала выпустить старенькие экшены Bayonetta и Vanquish на консоли текущего поколения – PS4 и Xbox One. Оценить обе игры можно уже сейчас, о чем напоминает нижеследующий трейлер.

Bayonetta и Vanquish продаются в тематическом комплекте 10th Anniversary. Игры получили поддержку 4K-разрешения и стабильные 60 кадров в секунду. В Vanquish вам предстоит играть за агента Сэма Гидеона, который обладает нечеловеческими рефлексами и умеет замедлять время. Вас ожидает динамичный геймплей, насыщенный битвами с огромными роботами. Bayonetta же позволит вам убивать быстро и эффектно в роли эпатажной ведьмы.