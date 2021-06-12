Стань Бабой Ягой в лесном приключении BLACKTAIL

Во время трансляции IGN Expo 2021 состоялся анонс BLACKTAIL – оригинального приключения с видом от первого лица. Интересно в проекте то, что главной героиней в нем выступает ни кто иная, как сама Бабя Яга. Правда в виде 16-летней девушки, изгнанной из поселения по обвинению в колдовстве.

Постепенно воспоминания девушки о прошлом начинают обретать форму зловещих духов, и героине остается лишь заняться тем, чему она обучалась всю свою жизнь – их выслеживанием. Постепенно узнавая историю легендарной Бабы Яги, вам предстоит принимать решения, которые отправят ее на путь света и превратят в хранительницу леса, либо склонят ко тьме и трансформируют в жуткий ночной кошмар.

Точную дату релиза разработчики BLACKTAIL не сообщают, обещая лишь что игра выйдет скоро на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.