Стало известно, когда Wolcen: Lords of Mayhem покинет ранний доступ

Атмосферный «диаблоид» Wolcen: Lords of Mayhem находится в раннем доступе Steam с 2016 года. Девелоперы собирались выпустить игру уже в этом месяце, однако накануне финальную дату немного передвинули – на 13 февраля 2020 для PC.

Заодно разработчики опубликовали свежий ролик, показав геймплей и меню создания персонажа. При желании геймеры смогут выбрать не только пол героя, но и его внешность. Также на старте выбирается начальное снаряжение (ближний бой, дальний бой и магия), которое влияет на стиль игры и может быть изменено в любой момент прохождения.