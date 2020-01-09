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Mypulse Опубликовал Mypulse 0
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Стало известно, когда Wolcen: Lords of Mayhem покинет ранний доступ

Опубликовано: 09.01.2020 17:53:06
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Атмосферный «диаблоид» Wolcen: Lords of Mayhem находится в раннем доступе Steam с 2016 года. Девелоперы собирались выпустить игру уже в этом месяце, однако накануне финальную дату немного передвинули – на 13 февраля 2020 для PC.

Заодно разработчики опубликовали свежий ролик, показав геймплей и меню создания персонажа. При желании геймеры смогут выбрать не только пол героя, но и его внешность. Также на старте выбирается начальное снаряжение (ближний бой, дальний бой и магия), которое влияет на стиль игры и может быть изменено в любой момент прохождения.

Character Customization Preview
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