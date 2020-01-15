Стало известно, когда в Magic: Legends начнется бета-тест

Прием заявок на бета-тест «диаблоида» Magic: Legends идет еще с конца 2019 года. Теперь же у готовящегося тестирования появилась примерная дата – весна 2020-го. Приглашенные счастливчики смогут оценить два класса (маг разума и геомант) и несколько локаций.

Magic: Legends разрабатывается в жанре мультиплеерного ролевого экшена с элементами карточной игры. Всего будет пять классов с уникальными способностями и характеристиками. Для изучения могущественных заклинаний сперва придется искать их фрагменты. Проходить игру позволят как в одиночку, так и в кооперативном режиме.

Если верить свежему пресс-релизу, премьера финальной версии Magic: Legends случится где-то в 2021 году. Доступные платформы – PC, PS4 и Xbox One.