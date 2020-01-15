НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
817
Mypulse Опубликовал Mypulse 0
Общая информацияНовости (3)Видео (2)Скриншоты (2)

Стало известно, когда в Magic: Legends начнется бета-тест

Опубликовано: 10 час. 29 мин. назад
Поделиться:  

Прием заявок на бета-тест «диаблоида» Magic: Legends идет еще с конца 2019 года. Теперь же у готовящегося тестирования появилась примерная дата – весна 2020-го. Приглашенные счастливчики смогут оценить два класса (маг разума и геомант) и несколько локаций.

Magic: Legends разрабатывается в жанре мультиплеерного ролевого экшена с элементами карточной игры. Всего будет пять классов с уникальными способностями и характеристиками. Для изучения могущественных заклинаний сперва придется искать их фрагменты. Проходить игру позволят как в одиночку, так и в кооперативном режиме.

Если верить свежему пресс-релизу, премьера финальной версии Magic: Legends случится где-то в 2021 году. Доступные платформы – PC, PS4 и Xbox One.

Вам также может быть интересно
Дату релиза Final Fantasy 7 Remake перенесли Ожидали поиграть в первую главу Final Fantasy 7 Remake в марте? Но не тут-то было. Компания Square Enix заявила о переносе проекта на 10 апреля 2020 года. Причина обычная: разработчики хотят предоставить игрокам проект в лучшем виде... Дату релиза Final Fantasy 7 Remake перенесли В сети опять появились намеки на новую Batman: Arkham Компания Warner Bros. Games Montreal еще осенью 2019 года начала тизерить новую Batman: Arkham, публикуя фрагменты некоего логотипа с припиской «Схватите Рыцаря». Сегодня девелоперы выложили... В сети опять появились намеки на новую Batman: Arkham
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
10 час. 29 мин. назад0Стало известно, когда в Magic: Legends начнется бета-тест 11 час. 27 мин. назад0Масштабный патч 8.3 для WoW уже доступен – «Видения Н’Зота» вчера, 18:11:340Новости Path of Exile – четыре дополнения в 2020 году вчера, 17:50:170Обзорный трейлер Zombie Army 4: Dead War – кровь и кооператив вчера, 17:29:470DLC Battle Rally для Shenmue III получило дату релиза вчера, 17:11:333BioWare вспоминает о Mass Effect – намек на ремастер? вчера, 16:47:360Шестой сезон добавит в PUBG новую карту – «Каракин»
Новости игр
Сюжетный трейлер DOOM EternalИГРЫ Сюжетный трейлер DOOM Eternal Несмотря на перенос релиза DOOM Eternal, дата пришествия армий ада на Землю приближается с каждым днем. С 20 марта все желающие смогут стать Палачом Рока и отправиться в безумное приключение по спасению человечества... DLC Battle Rally для Shenmue III получило дату релизаИГРЫ DLC Battle Rally для Shenmue III получило дату релиза Несмотря на тяжелый старт, ролевое приключение Shenmue III все-таки обзаведется дополнениями в рамках сезонного абонемента. Сегодня Deep Silver и Ys Net поделились следующей информацией: вступительное... Масштабный патч 8.3 для WoW уже доступен – «Видения Н’Зота»ИГРЫ Масштабный патч 8.3 для WoW уже доступен – «Видения Н’Зота» Компания Blizzard опубликовала трейлер к релизу масштабного патча 8.3 «Видения Н’Зота» для World of Warcraft: Battle for Azeroth. Контент будет выходить постепенно: сначала нам предложат завершить...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Масштабный патч 8.3 для WoW уже доступен – «Видения Н’Зота»Ctrl + стрелка вправо