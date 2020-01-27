Стало известно, когда Patapon 2 доберется до PS4

Компания Sony объявила сегодня точную дату релиза стратегии Patapon 2 на PlayStation 4. Прихватив с собой ворох графических улучшений, армии колоритных Патапонов вторгнутся на новую платформу уже 30 января 2020 года.

В Patapon 2 вы будете сражаться и захватывать, управляя народом Патапонов. В одиночной кампании вам предстоит завершить около 100 заданий с уникальными испытаниями и одолеть множество противников. Также в игре присутствует мультиплеерный режим, позволяющий устраивать баталии с другими геймерами.