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Стало известно, когда Patapon 2 доберется до PS4

Опубликовано: вчера, 17:14:13
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Компания Sony объявила сегодня точную дату релиза стратегии Patapon 2 на PlayStation 4. Прихватив с собой ворох графических улучшений, армии колоритных Патапонов вторгнутся на новую платформу уже 30 января 2020 года.

В Patapon 2 вы будете сражаться и захватывать, управляя народом Патапонов. В одиночной кампании вам предстоит завершить около 100 заданий с уникальными испытаниями и одолеть множество противников. Также в игре присутствует мультиплеерный режим, позволяющий устраивать баталии с другими геймерами.

Release Date Trailer PS4
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