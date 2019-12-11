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Стало известно, когда именно Two Point Hospital доберется до консолей

Опубликовано: 11.12.2019 18:33:38
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Недавно компания SEGA и студия Two Point перенесли релиз больничного «тайкуна» Two Point Hospital для консолей на первый квартал 2020 года. Сегодня же девелоперы представили более точную дату премьеры – 25 февраля 2020 для PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

В составе консольных изданий Two Point Hospital обнаружатся два дополнения – Bigfoot и Pebberley Island, которые добавят в игру несколько новых локаций, забавные болезни и сюжетные задания. Управление стратегии будет полностью переработано специально под геймпады.

Console Release Date Announce
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