Стало известно, когда именно Two Point Hospital доберется до консолей

Two Point Hospital

Two Point Hospital NSwitch / PS4 / XOne / ПК

Недавно компания SEGA и студия Two Point перенесли релиз больничного «тайкуна» Two Point Hospital для консолей на первый квартал 2020 года. Сегодня же девелоперы представили более точную дату премьеры – 25 февраля 2020 для PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

В составе консольных изданий Two Point Hospital обнаружатся два дополнения – Bigfoot и Pebberley Island, которые добавят в игру несколько новых локаций, забавные болезни и сюжетные задания. Управление стратегии будет полностью переработано специально под геймпады.