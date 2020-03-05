Сражения с боссами в новом ролике Outriders

Релиз динамичного шутера Outriders состоится только в четвертом квартале 2020 года – несмотря на это, различные издания продолжают делиться все новой и новой информацией об игре. Накануне, к примеру, в сети появился свежий геймплейный ролик, демонстрирующий битвы с боссами.

Во время сражений ключевые способности боссов будут периодически отображаться в отдельной шкале для удобства геймеров. Одним из особенно опасных вражеских заклинаний окажется торнадо огня, что постоянно преследует игроков и не может быть уничтожено. Дополнительной вариативности битвам добавят классы героев, которые по-разному восстанавливают здоровье: для этого Пироманту необходимо помечать врагов перед убийством, а Трикстеру – наносить фатальные повреждения вблизи.

Outriders выйдет на PC, PS5, PS4, Xbox Series X и Xbox One.