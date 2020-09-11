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Sailas77 Опубликовал Sailas77 9
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Сравнение ремейка Prince of Persia: The Sands of Time и оригинала

Опубликовано: 11.09.2020 19:47:41
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Автор YouTube-канала Ultimate Gamerz провел сравнение ремейка Prince of Persia: The Sands of Time и оригинальной игры 2003 года выпуска. За основу при создании материала блогер взял трейлеры двух проектов.

Сопоставление показало, что в переиздании действительно изменилась визуальная составляющая. Ubisoft реализовала новые модели, эффекты, анимации и переработала освещение. Прогресс виден, но в то же время ремейк, как для 2020 года, выглядит очень слабо. Если сравнить его с любой современной ААА-игрой, то обновленная версия проекта покажется приветом из прошлого.

Грядущее переиздание Prince of Persia: The Sands of Time выйдет 21 января 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One.

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новыестарые9 ком.
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Бич человечества
Nevezychiy (уровень 18)5 час. 24 мин. назад
Mas7er писал(а):
Идеально оптимизированные и красивые RE2 Remake и RE3 Remake на современном движке передают привет
Да оставьте уже эту тему в покое пока сюда кто-то не пришёл grin

з.ы. Лучше зацените шутку с ютуба - "А он подползает ко мне и говорит: " Пейн, я полигонов не чувствую". А я эму отвечаю : "Принц, у тебя их и нет"good3
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)5 час. 28 мин. назад
tunight писал(а):
А ты хотел движок 2020го года? Я уже представляю как многие фанаты начинают бегать по стенам и тут же начинают просадки фпс, будет не комфортно.
Идеально оптимизированные и красивые RE2 Remake и RE3 Remake на современном движке передают привет
Дезмонд
tunight (уровень 25)5 час. 51 мин. назад
Shtefan писал(а):
Офигенный комплимент для ремейка игры 20-летней давности.
А ты хотел движок 2020го года? Я уже представляю как многие фанаты начинают бегать по стенам и тут же начинают просадки фпс, будет не комфортно, так что мне такая картинка нравится, и выше ставить не думаю что есть весомый смысл.
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)9 час. 20 мин. назад
tunight писал(а):
Определённо лучше.
Офигенный комплимент для ремейка игры 20-летней давности.
Дезмонд
tunight (уровень 25)10 час. 4 мин. назад
Определённо лучше, пусть и графический движок уровня фар край 3, но в целом сойдёт.
Нуб
Vovochka1991 (уровень 1)вчера, 23:37:34
Нормальный ремейк. Не нравится - не играйте. вот и все.
Футбольный гуру
Димасик (уровень 29)вчера, 22:47:18
мда, но играть желания нет, графика 2010 года(
Игровой разум
Прометей (уровень 29)вчера, 20:43:48
SANYA2012 писал(а):
Как же я кайфофал от этого трека,перепроходя Пески Времени и ожидая титров. Ностальгия.
Я его до сих пор слушаю. Замечательная музыка.
Дезмонд
SANYA2012 (уровень 26)11.09.2020 20:07:48
Как же я кайфофал от этого трека,перепроходя Пески Времени и ожидая титров. Ностальгия.
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