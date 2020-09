Сравнение ремейка Prince of Persia: The Sands of Time и оригинала

Prince of Persia: The Sands of Time Remake

Prince of Persia: The Sands of Time Remake PS4 / PS5 / Series X / XOne / ПК

Автор YouTube-канала Ultimate Gamerz провел сравнение ремейка Prince of Persia: The Sands of Time и оригинальной игры 2003 года выпуска. За основу при создании материала блогер взял трейлеры двух проектов.

Сопоставление показало, что в переиздании действительно изменилась визуальная составляющая. Ubisoft реализовала новые модели, эффекты, анимации и переработала освещение. Прогресс виден, но в то же время ремейк, как для 2020 года, выглядит очень слабо. Если сравнить его с любой современной ААА-игрой, то обновленная версия проекта покажется приветом из прошлого.

Грядущее переиздание Prince of Persia: The Sands of Time выйдет 21 января 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One.