Сравнение характеристик Xbox Series X и Xbox Series S

Microsoft опубликовала изображение с подробным сравнением характеристик Xbox Series X и Xbox Series S. По нему можно увидеть, по каким параметрам и насколько сильно отличаются консоли.

Первое, что бросается в глаза, это графический процессор, который в младшей версии приставки в три раза слабее по сравнению с Series X. Разница ощущается и в оперативной памяти – 16 Гбайт GDDR6 со скоростью до 560 Гбайт/с против 10 Гбайт GDDR6 (224 Гбайт/с). А вот центральный процессор в консолях почти аналогичный. Это подтверждает теорию о том, что разработчикам при создании игр не придется делать отдельную версию для Xbox Series S – достаточно оптимизировать проект под видеокарту устройства.