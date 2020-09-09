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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0

Сравнение характеристик Xbox Series X и Xbox Series S

Опубликовано: 09.09.2020 19:19:55, Sailas77
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Microsoft опубликовала изображение с подробным сравнением характеристик Xbox Series X и Xbox Series S. По нему можно увидеть, по каким параметрам и насколько сильно отличаются консоли.

Первое, что бросается в глаза, это графический процессор, который в младшей версии приставки в три раза слабее по сравнению с Series X. Разница ощущается и в оперативной памяти – 16 Гбайт GDDR6 со скоростью до 560 Гбайт/с против 10 Гбайт GDDR6 (224 Гбайт/с). А вот центральный процессор в консолях почти аналогичный. Это подтверждает теорию о том, что разработчикам при создании игр не придется делать отдельную версию для Xbox Series S – достаточно оптимизировать проект под видеокарту устройства.

 

 

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