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Spider-Man: Miles Morales – это не совершенно новая игра

Опубликовано: 5 час. 36 мин. назад
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Вчера состоялся анонс игры Spider-Man: Miles Morales от Insomniac. Но, как оказалось, нас ждет не продолжение франшизы, а расширения для Marvel’s Spider-Man 2018 года. Об этом заявил вице-президент Sony по бизнесу в Европе, Саймон Раттер.

 

«Я думаю, вы можете назвать это расширением и улучшением предыдущей игры. Важный компонент дополнения – Майлз Моралес (главный герой) – но также игра претерпела значительные улучшения на стороне движка и, конечно же, использует некоторые главные технологические преимущества PlayStation 5» – сказал он в интервью The Telegraph.

 

Возможно, это означает, что Spider-Man: Miles Morales посетит и PS4, но пока остается ждать больше новостей.

Announcement Trailer
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Игровой мастер
DesmondSlade (уровень 14)1 час. 17 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 12.06.2020 17:52:44
AdobeRyde писал(а):
Звучит так,будто это и вовсе не новая игра,а просто DLC
Всё так. Это самостоятельное дополнение. Как Uncharted The Lost Legacy или Infamous First Light
Санин
AdobeRyde (уровень 13)1 час. 45 мин. назад
Звучит так,будто это и вовсе не новая игра,а просто DLC
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)4 час. 36 мин. назад
DesmondSlade писал(а):
ему 9 лет, не 30)
ну окей, переборщил) короче он уже давно в паучьей тусовке)
Игровой мастер
DesmondSlade (уровень 14)4 час. 38 мин. назад
Mas7er писал(а):
он уже лет 30 как существует
ему 9 лет, не 30)
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)4 час. 47 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 12.06.2020 14:21:45
Pontik писал(а):
Чёрный спайдер мэн? оО
он уже лет 30 как существует в различных комиксах и мультсериалах. Вон даже последняя полнометражка по Паучку - анимационный фильм "Через Вселенные" - про Майлза
Игровой разум
Pontik (уровень 17)4 час. 49 мин. назад
Чёрный спайдер мэн? оО
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