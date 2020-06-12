Spider-Man: Miles Morales – это не совершенно новая игра

Вчера состоялся анонс игры Spider-Man: Miles Morales от Insomniac. Но, как оказалось, нас ждет не продолжение франшизы, а расширения для Marvel’s Spider-Man 2018 года. Об этом заявил вице-президент Sony по бизнесу в Европе, Саймон Раттер.

«Я думаю, вы можете назвать это расширением и улучшением предыдущей игры. Важный компонент дополнения – Майлз Моралес (главный герой) – но также игра претерпела значительные улучшения на стороне движка и, конечно же, использует некоторые главные технологические преимущества PlayStation 5» – сказал он в интервью The Telegraph.

Возможно, это означает, что Spider-Man: Miles Morales посетит и PS4, но пока остается ждать больше новостей.