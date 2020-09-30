Создатели Wasteland 3 разрабатывают сразу две RPG

Руководитель студии inXile Entertainment Брайан Фарго поделился весьма любопытной информацией. Оказывается, его команда трудится сразу над двумя RPG. Никаких подробностей о проектах директор не предоставил, но отметил, что вторая ролевая игра находится на стадии подготовки к разработке. Видимо, после покупки Microsoft inXile Entertainment смогла забыть о денежных проблемах и начать реализовывать свои амбиции.

Напомним: коллектив Фарго также собирается выпустить многопользовательский шутер Frostpoint VR: Proving Grounds для шлемов виртуальной реальности. А недавно студия отправила на полки магазинов великолепную Wasteland 3, которую тепло встретили критики.