Состоялся релиз Port Royale 4

Kalypso Media выпустила трейлер к релизу экономической стратегии Port Royale 4, который сегодня состоялся на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Также игра будет доступна на Nintendo Switch, однако там она появится только в 2021 году.

В Port Royale 4 вам предстоит перенестись на Карибы XVII века, где вас ждет огромный мир, впервые в серии пошаговые морские сражения и возможность захватывать города конкурентов. Также вы сможете создавать производственные цепочки, налаживать торговые маршруты и выполнять поручения вице-короля колониальной державы для укрепления репутации и заработка денег.