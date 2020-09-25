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Дюка Опубликовал Дюка 2
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Состоялся релиз Port Royale 4

Опубликовано: 3 час. 23 мин. назад
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Kalypso Media выпустила трейлер к релизу экономической стратегии Port Royale 4, который сегодня состоялся на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Также игра будет доступна на Nintendo Switch, однако там она появится только в 2021 году.

В Port Royale 4 вам предстоит перенестись на Карибы XVII века, где вас ждет огромный мир, впервые в серии пошаговые морские сражения и возможность захватывать города конкурентов. Также вы сможете создавать производственные цепочки, налаживать торговые маршруты и выполнять поручения вице-короля колониальной державы для укрепления репутации и заработка денег.

Release Trailer [RUS]
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новыестарые2 ком.
Ком. на странице5102050100
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)2 час. 37 мин. назад
Но релиз еще только через 5 часов на ПК =(
Бич человечества
Nevezychiy (уровень 18)3 час. 4 мин. назад
Anno на минималках grin
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