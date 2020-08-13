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Состоялся релиз мобильной EVE Echoes

Опубликовано: 2 час. 30 мин. назад
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NetEase и CCP Games объявили о релизе научно-фантастической MMO-песочницы EVE Echoes на мобильных устройствах на базе iOS и Android, который состоялся сегодня. Игра поддерживает различные языки, в том числе русский.

 

«Я в восторге от того, что миллионы игроков на мобильных платформах смогут отправиться во вселенную «Евы», – говорит генеральный директор CCP Games Хильмар Вейгар Петурссон. – Я уверен, что мы увидим немало приключений, а также то, как создаются новые социальные структуры и новые парадигмы, которые будут вдохновлять нас в той же мере, что и «Ева» на ПК. Все это выведет EVE Echoes, EVE Online и остальные игры «Евы» на уровень, который мы не могли себе и представить».

 

Разработчики продолжат работать над игрой, добавляя различные возможности, среди которых суверенитет и корпуса огромных кораблей.

В EVE Echoes игроки смогут выбрать собственный путь из множества вариантов, исследовать космос, принимать участие в PvP и PvE-баталиях, добывать ресурсы, заниматься торговлей и промышленностью, и многое другое.

Launch Video
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