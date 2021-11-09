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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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Состоялся релиз Jurassic World Evolution 2

Опубликовано: 2 час. 4 мин. назад
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Сегодня добрался до релиза симулятор управления парком динозавров Jurassic World Evolution 2. К этому событию разработчики из студии Frontier Developments приурочили новый трейлер.

Игра продолжает сюжет фильма «Мир Юрского периода 2». В роли менеджера заповедника игрокам предстоит сотрудничать с персонажами картины и развивать парк в режимах Кампании, Песочницы или Испытаний. В игре представлено более 75 видов доисторических животных, в том числе летающих и водоплавающих. Чтобы увеличить прибыль и повысить привлекательность заведения, потребуется следить за интересами и потребностями гостей парка и поддерживать состояние заповедника и его обитателей с помощью ученых и ветеринарных бригад.

Launch Trailer [RUS]
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