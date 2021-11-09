Состоялся релиз Jurassic World Evolution 2

Сегодня добрался до релиза симулятор управления парком динозавров Jurassic World Evolution 2. К этому событию разработчики из студии Frontier Developments приурочили новый трейлер.

Игра продолжает сюжет фильма «Мир Юрского периода 2». В роли менеджера заповедника игрокам предстоит сотрудничать с персонажами картины и развивать парк в режимах Кампании, Песочницы или Испытаний. В игре представлено более 75 видов доисторических животных, в том числе летающих и водоплавающих. Чтобы увеличить прибыль и повысить привлекательность заведения, потребуется следить за интересами и потребностями гостей парка и поддерживать состояние заповедника и его обитателей с помощью ученых и ветеринарных бригад.