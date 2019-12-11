Состоялся релиз экономической стратегии Transport Fever 2

Издательство Good Shepherd Entertainment и команда Urban Games выпустили новую экономическую стратегию Transport Fever 2 на PC. Цель игры – создание и поддержка транспортной инфраструктуры в городе и за его пределами.

В Transport Fever 2 вы получите в собственное распоряжение машины, поезда, корабли, самолеты и другие виды транспорта, для которых необходимо наладить качественную инфраструктуру. Вам предстоит решать смоделированные на реальных событиях логистические задачи, занимаясь возведением специализированных учреждений, прокладкой дорог, созданием маршрутов и т.д. Кроме того, вам придется обращать внимание на состояние окружающей среды, находя баланс между производством и экологией.

Также в Transport Fever 2 доступен редактор карт, с помощью которого вы сможете изменять даже начатую партию. Достаточно перенести сохранение игры в редактор, чтобы затем добавить на карту больше гор, лесов, рек и т.п.