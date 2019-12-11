НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
1123
Mypulse Опубликовал Mypulse 1
Общая информацияНовости (1)Видео (2)Скриншоты (16)

Состоялся релиз экономической стратегии Transport Fever 2

Опубликовано: 11.12.2019 17:04:13
Поделиться:  

Издательство Good Shepherd Entertainment и команда Urban Games выпустили новую экономическую стратегию Transport Fever 2 на PC. Цель игры – создание и поддержка транспортной инфраструктуры в городе и за его пределами.

В Transport Fever 2 вы получите в собственное распоряжение машины, поезда, корабли, самолеты и другие виды транспорта, для которых необходимо наладить качественную инфраструктуру. Вам предстоит решать смоделированные на реальных событиях логистические задачи, занимаясь возведением специализированных учреждений, прокладкой дорог, созданием маршрутов и т.д. Кроме того, вам придется обращать внимание на состояние окружающей среды, находя баланс между производством и экологией.

Также в Transport Fever 2 доступен редактор карт, с помощью которого вы сможете изменять даже начатую партию. Достаточно перенести сохранение игры в редактор, чтобы затем добавить на карту больше гор, лесов, рек и т.п.

Launch Trailer
Вам также может быть интересно
Halo: Reach – обзор Культовая серия видеоигр Halo хорошо известна пользователям игровых консолей семейства Xbox. Первая часть вышла еще в 2001 году для cамой первой «коробки», и с тех пор регулярно продолжает радовать фанатов эпичными историями о войне людей с инопланетными захватчиками... Halo: Reach – обзор Ghost of Tsushima выйдет летом, новый трейлер с TGA 2019 Как и было обещано, в рамках The Game Awards 2019 был показан весьма продолжительный трейлер ожидаемой многими геймерами игры Ghost of Tsushima. В видео можно взглянуть на весьма кровавый... Ghost of Tsushima выйдет летом, новый трейлер с TGA 2019
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Дезмонд
tunight (уровень 25)12.12.2019 14:30:20
Такими стратегиями можно голову сломать честное слово, но разнообразий тут просто куча, явный плюс
Игровые новoсти
5 час. 10 мин. назад0Aima Wars: Steampunk & Orcs уже на просторах Steam 5 час. 27 мин. назад2Warcraft III: Reforged получил точную дату релиза вчера, 21:12:150Королевская битва The Darwin Project обзавелась более точной датой релиза вчера, 20:45:570Продолжение первого сезона Call of Duty: Modern Warfare – новый трейлер вчера, 18:41:030Трейлер к выходу апдейта Hidden Realms для Risk of Rain 2 вчера, 18:05:273The Walking Dead: Saints & Sinners – новый геймплей и старт предзаказов вчера, 17:23:260Анонс дополнения Mandate of Heaven для Total War: Three Kingdoms
Новости игр
Вышло дебютное DLC Tomb Kings для Warhammer: ChaosbaneИГРЫ Вышло дебютное DLC Tomb Kings для Warhammer: Chaosbane Компания Bigben Interactive и команда Eko Software представили дебютное дополнение Tomb Kings для «диаблоида» Warhammer: Chaosbane. Новинка распространяется платно и уже доступна... Warcraft III: Reforged получил точную дату релизаИГРЫ Warcraft III: Reforged получил точную дату релиза Компания Blizzard сообщила точную дату релиза Warcraft III: Reforged – переработанной версии оригинальной Warcraft III, что включает в себя и контент из дополнения The Frozen Throne. Выход игры состоится 29 января 2020 года... Анонс дополнения Mandate of Heaven для Total War: Three KingdomsИГРЫ Анонс дополнения Mandate of Heaven для Total War: Three Kingdoms Компания SEGA и студия Creative Assembly анонсировали самое крупное дополнение для Total War: Three Kingdoms под названием Mandate of Heaven. Его премьера состоится уже через...
© 2009-2019 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Trine 4 получила бесплатное DLC – Toby’s DreamCtrl + стрелка вправо