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Состоялся релиз дополнения Expeditions для CONTROL

Опубликовано: 13.12.2019 07:58:56
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Во время TGA 2019 был представлен новый трейлер экшена CONTROL, посвященный сегодняшнему выходу нового режима под названием Expeditions, входящего в состав бесплатного декабрьского обновления. Оно доступно на ПК, PS4 и Xbox One.

Доступ к Expeditions можно получить после прохождения основной игры. Используя таинственный музыкальный автомат, главная героиня сможет перенестись в другое измерение, где ее ждут нелегкие испытания, за выполнение которых даются серьезные награды в виде модификаций, редких материалов для крафта и даже новой одежды.

Expeditions Launch Trailer
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