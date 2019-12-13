Состоялся релиз дополнения Expeditions для CONTROL

Во время TGA 2019 был представлен новый трейлер экшена CONTROL, посвященный сегодняшнему выходу нового режима под названием Expeditions, входящего в состав бесплатного декабрьского обновления. Оно доступно на ПК, PS4 и Xbox One.

Доступ к Expeditions можно получить после прохождения основной игры. Используя таинственный музыкальный автомат, главная героиня сможет перенестись в другое измерение, где ее ждут нелегкие испытания, за выполнение которых даются серьезные награды в виде модификаций, редких материалов для крафта и даже новой одежды.