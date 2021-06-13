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Состоялся анонс Marvel’s Guardians of the Galaxy от Eidos Montreal

Опубликовано: 49 мин. назад
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Слухи о том, что во время трансляции Square Enix Presents будет анонсирована игра по вселенной Marvel’s Guardians of the Galaxy от Eidos Montreal, оправдались. Более того, сразу же стала известна и дата выхода проекта. Ждать придется не очень долго – 26 октября 2021 года игра станет доступна на PS5, PS4, Xbox SeriesX/S и ПК.

Official Reveal Trailer [RUS]

Marvel’s Guardians of the Galaxy – экшен-приключение от третьего лица, основанное на фильмах «Стражи Галактики». Вместе со Звездным Лордом и его друзьями игрокам предстоит отправиться в безумное путешествие по просторам космоса.

Вместе с трейлером к анонсу разработчики представили более 10 минут геймплея, а также показали видео, где рассказывают о создании игры.

Deep Dive [RUS]
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Гранд-мастер джедай
Harkonnen (уровень 26)30 мин. назад
Не могу поверить что я это говорю, но вот я бы в это реально сыграл. Красиво, весело, интересно, увлекательно. Нет унылой пафосной тягомотины как в Mass Effect. Прикольно выглядит, и, кстати, реально эта версия команды нравится мне больше киношной.
В общем, куплю.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)38 мин. назад
SANYA2012 писал(а):
Это конечно не Мстители из Marvel Avengers, но сойдет. Для веселья то самое.
По показанному - это гораздо лучше Marvels Avengers. Нормальное вменяемое сюжетное одиночное приключение с приличными диалогами в стиле оригинальных "Стражей". Геймплей выглядит так себе, но не ужасно.
Дезмонд
SANYA2012 (уровень 26)42 мин. назад
Это конечно не Мстители из Marvel Avengers, но сойдет. Для веселья то самое.
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