Состоялся анонс Marvel’s Guardians of the Galaxy от Eidos Montreal

Слухи о том, что во время трансляции Square Enix Presents будет анонсирована игра по вселенной Marvel’s Guardians of the Galaxy от Eidos Montreal, оправдались. Более того, сразу же стала известна и дата выхода проекта. Ждать придется не очень долго – 26 октября 2021 года игра станет доступна на PS5, PS4, Xbox SeriesX/S и ПК.

Marvel’s Guardians of the Galaxy – экшен-приключение от третьего лица, основанное на фильмах «Стражи Галактики». Вместе со Звездным Лордом и его друзьями игрокам предстоит отправиться в безумное путешествие по просторам космоса.

Вместе с трейлером к анонсу разработчики представили более 10 минут геймплея, а также показали видео, где рассказывают о создании игры.