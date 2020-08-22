НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
16526
Дюка Опубликовал Дюка 10
Общая информацияНовости (1)Видео (2)

Состоялся анонс Gotham Knights

Опубликовано: вчера, 20:53:40
Поделиться:  

В рамках прямой трансляции DC Fandome состоялся официальный анонс новой игры Gotham Knights от компании WB Games Montreal. Показанный трейлер рассказывает, что Бэтмена больше нет, и на защиту города должны вступить новые герои – Бэтгерл, Найтвинг, Красный Колпак и Робин, ведь полиции просто не справиться с местной преступностью.

Gotham Knights выйдет в 2021 году, платформы пока остаются необъявленными.

World Premiere Trailer

Также был представлен игровой процесс, где можно увидеть выполнение одной из миссий. В ней герои сталкиваются с леденящей опасностью.

Official Gameplay Walkthrough
Вам также может быть интересно
Главные козыри Sony и Microsoft в консольной войне нового поколения Война. Война никогда не меняется. Цитата из легендарной серии Fallout отлично описывает любой боевой конфликт. Однако в случае с консольным противостоянием Sony и Microsoft она не совсем корректна... Главные козыри Sony и Microsoft в консольной войне нового поколения TORGI за Death Stranding Следующий розыгрыш состоится 28 августа. Успей испытать удачу! Destroy All Humans! получает VladPlasmius. TORGI за Death Stranding
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
новыестарые10 ком.
Ком. на странице5102050100
Дезмонд
tunight (уровень 25)9 час. 57 мин. назад
Ни дай бог если кооператив будет в игре, я их убью)
Ни дай бог без оптимизации будет, я их убью дважды)))
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)10 час. 9 мин. назад
Я очень люблю уровневую систему, лут, цифродроч и гринд. И полоски здоровья. И где-то местами мне этого очень даже не хватало в бетмене. В то же время я понимаю, что игры про бетмена уже не могли бы позволить себе подобные эксперименты. Так что Gotham Knights видится мне вполне валидным продуктом, но относиться к нему нужно как к жирному DLC, типа той же FC Primal.
Кстати о FC: они добавили ту же левельную систему, гринд, лут, ресурсы и крафт в New Dawn, сохранив основную серию (FC5) консервативной и прагматичной. Мне, кстати, New Dawn по механикам прям 11/10, лучшая FC Ever.
Мастер ассасин
zerogame (уровень 18)сегодня, 05:42:07
Люди уже сошли с ума, видят уровни и цифры, сразу думают, что это игр-сервис, как будто им мозги промыли
Хардкорный геймер
RussianAgent (уровень 10)сегодня, 00:19:43
Я думал ,что готов к любому бэтсу.....но я ошибался ,циферки , закос под кооп и смерть героя ,из-за которого существовала вся серия. Поживём и подождём ,но всё это омрачает больше ,чем радует.
Гранд-мастер джедай
Harkonnen (уровень 25)вчера, 22:54:33
Ну такое. В играх серии "Бэтмен" мне нравилось именно то, что я могу почувствовать себя именно брутальным Бэтменом, а не какими-то детишками в колготках, о которых я вообще ни сном, ни духом. Выглядят все они весьма посредственно. Добавили дань нынешней моде - уровни врагов, что лично меня тоже не особо радует. Героев четверо, а зная современных игровых сценаристов и дизайнеров, могу предположить, что толком проработан не будет ни один из них. Если в игре будет режим сплит-скрина - возможно, куплю. В противном случае, вряд-ли. Выглядит, вроде как, симпатично, но вот лично моему взгляду зацепиться не за что. Не знаю. Следить буду - покупать ХЗ.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 22:16:37
Сообщение отредактировано пользователем 22.08.2020 22:17:08
DesmondSlade писал(а):
Ясненько, Avengers 2...до свидания. Слишком уж много в этом мире стало гринда. Спасибо, но я уже наелся.
Тренды, они такие. Пока народ будет с удовольствием хавать гриндо-бустерные песочницы от Юбисофт и других ребят (привет Средиземью от WB и всяким лутер-шутерам), все будут подстраиваться под то, что приносит деньги.
Игровой разум
СанчЕ (уровень 25)вчера, 21:24:35
То чувство, когда ждешь мрачную и атмосферную игру следующую по стопам серии Arkham, а получаешь взамен веселую игру сервис. scratch_ones_head
Игровой разум
ObiWan32167 (уровень 16)вчера, 21:20:39
Неужели снова всратая игра-сервис ?!! Мда, если так, то сразу иду мимо
Игровой гуру
DesmondSlade (уровень 15)вчера, 21:15:12
Ясненько, Avengers 2...до свидания. Слишком уж много в этом мире стало гринда. Спасибо, но я уже наелся.
Бич человечества
BlackSite11 (уровень 28)вчера, 21:07:52
Сообщение отредактировано пользователем 22.08.2020 21:08:51
Я даже не знаю как на это реагировать. 4-ка "детишек Бэтмена" была интересна ровно в пределах доп. миссий и как играбельные персонажи в испытаниях предыдущих игр, но делать на их основе игру... Тем более игра всячески намекает на сервисную модель - все эти циферки, уровни врагов, кооператив, про финальный бой с фризом лучше вообще промолчать. Не такого Бэтмена я ждал, хотя его и в названии нет, чего это я.
Можете говорить, что просто очередной бетмен не нужен, но я предпочту его с крепко поставленной одиночной сюжетной компанией, чем вот эту вот всю хрень.
Игровые новoсти
сегодня, 03:37:159Suicide Squad: Kill the Justice League – новая игра от создателей Batman: Arkham вчера, 20:53:4010Состоялся анонс Gotham Knights 21.08.2020 20:13:470Релизный трейлер Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 21.08.2020 19:02:141Сюжетный трейлер Windbound 21.08.2020 18:08:026Объявлена дата релиза Crysis Remastered на ПК, PS4 и Xbox One 20.08.2020 20:43:542В EGS раздают Enter the Gungeon и God's Trigger 20.08.2020 18:33:540ПК-версия Hitman 3 станет эксклюзивом Epic Games Store
Новости игр
Рекламный ролик PlayStation 5 и DualSenseИГРЫ Рекламный ролик PlayStation 5 и DualSense Недавно в Сеть утек рекламный ролик PlayStation 5. Sony быстро на это отреагировала и опубликовала официальную версию видео. Оно снято с участием реальной актрисы и демонстрирует разнообразные декорации... Сюжетный трейлер Iron HarvestИГРЫ Сюжетный трейлер Iron Harvest Студия KING Art и издательство Deep Silver опубликовали трейлер стратегии в реальном времени Iron Harvest. Он посвящен сюжету игры, который призван продемонстрировать многочисленные ужасы войны... Объявлена дата релиза Crysis Remastered на ПК, PS4 и Xbox OneИГРЫ Объявлена дата релиза Crysis Remastered на ПК, PS4 и Xbox One Компания Crytek объявила дату релиза Crysis Remastered. На ПК, PS4 и Xbox One игра появится уже 18 сентября. Версия для персональных компьютеров не выйдет в Steam – только в Epic Games Store и Microsoft Store...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Релизный трейлер Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2Ctrl + стрелка вправо