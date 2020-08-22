Состоялся анонс Gotham Knights

В рамках прямой трансляции DC Fandome состоялся официальный анонс новой игры Gotham Knights от компании WB Games Montreal. Показанный трейлер рассказывает, что Бэтмена больше нет, и на защиту города должны вступить новые герои – Бэтгерл, Найтвинг, Красный Колпак и Робин, ведь полиции просто не справиться с местной преступностью.

Gotham Knights выйдет в 2021 году, платформы пока остаются необъявленными.

Также был представлен игровой процесс, где можно увидеть выполнение одной из миссий. В ней герои сталкиваются с леденящей опасностью.