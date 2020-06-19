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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 1
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Состоялся анонс FIFA 21

Опубликовано: 3 час. 30 мин. назад
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Любителям футбольных симуляторов будет интересно узнать, что во время EA Play была представлена FIFA 21. Новая часть серии выйдет на ПК и консоли текущего поколения уже совсем скоро, 9 октября 2020 года. В конце года планируется релиз на PlayStation 5 и Xbox Series X, причем обладатели версий для PlayStation 4 и Xbox One смогут бесплатно обновиться до игры на следующее поколение консолей с единственным ограничением – сделать это нужно будет до выхода FIFA 22. За оформление предзаказа предлагаются различные бонусы, узнать детальнее о которых можно на официальном сайте.

Как и с каждым новым релизом серии, FIFA 21 улучшит практически все аспекты геймплея – графику, анимации, физику и поведение игроков на поле. В полной мере насладиться всеми улучшениями можно будет на консолях следующего поколения.

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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)3 час. 28 мин. назад
А еще она выходит в Steam. Впервые в истории серии.
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