Состоялся анонс FIFA 21

Любителям футбольных симуляторов будет интересно узнать, что во время EA Play была представлена FIFA 21. Новая часть серии выйдет на ПК и консоли текущего поколения уже совсем скоро, 9 октября 2020 года. В конце года планируется релиз на PlayStation 5 и Xbox Series X, причем обладатели версий для PlayStation 4 и Xbox One смогут бесплатно обновиться до игры на следующее поколение консолей с единственным ограничением – сделать это нужно будет до выхода FIFA 22. За оформление предзаказа предлагаются различные бонусы, узнать детальнее о которых можно на официальном сайте.

Как и с каждым новым релизом серии, FIFA 21 улучшит практически все аспекты геймплея – графику, анимации, физику и поведение игроков на поле. В полной мере насладиться всеми улучшениями можно будет на консолях следующего поколения.