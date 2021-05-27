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Состоялся анонс Dragon Quest XII

Опубликовано: сегодня, 09:47:45
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Компания Square Enix во время стрима, посвященного 35-летию jRPG-серии Dragon Quest представила новую номерную часть под названием Dragon Quest XII: The Flames of Fate. К сожалению, анонс сопровождает всего лишь трейлер логотипа. Дата релиза и платформы, на которые выйдет игра, не сообщаются, однако, по словам создателя серии Юдзи Хории, компания стремится к одновременному выпуску проекта во всем мире.

Кроме этого он намекнул, что в Dragon Quest XII: The Flames of Fate будет представлена возможность выбора собственного способа игры, а некоторые решения, принятые персонажем, могут изменить всю игру. Хории также заявил, что Square Enix собирается изменить некоторые ключевые элементы серии, в частности давно существующую боевую систему.

Announce Trailer
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Геймер-ветеран
andystorm (уровень 9)10 час. 15 мин. назад
Судя по всему больше не будет пошаговой боевой системы.
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