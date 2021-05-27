Состоялся анонс Dragon Quest XII

Компания Square Enix во время стрима, посвященного 35-летию jRPG-серии Dragon Quest представила новую номерную часть под названием Dragon Quest XII: The Flames of Fate. К сожалению, анонс сопровождает всего лишь трейлер логотипа. Дата релиза и платформы, на которые выйдет игра, не сообщаются, однако, по словам создателя серии Юдзи Хории, компания стремится к одновременному выпуску проекта во всем мире.

Кроме этого он намекнул, что в Dragon Quest XII: The Flames of Fate будет представлена возможность выбора собственного способа игры, а некоторые решения, принятые персонажем, могут изменить всю игру. Хории также заявил, что Square Enix собирается изменить некоторые ключевые элементы серии, в частности давно существующую боевую систему.