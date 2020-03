Состоялась премьера DLC «Воители Нью-Йорка» для The Division 2

Tom Clancy's The Division 2

Tom Clancy's The Division 2 PS4 / XOne / ПК

Компания Ubisoft опубликовала трейлер к релизу дополнения «Воители Нью-Йорка» для сетевого шутера The Division 2. Новинка стала доступна на PC, PS4 и Xbox One. Для ее запуска потребуется наличие оригинальной The Division 2.

В свежем DLC вам предстоит выступить против Аарона Кинера – первого агента, который стал ренегатом и объединил под своим руководством группировки Нижнего Манхэттена. Вместе со своими лейтенантами предатель собирается воспользоваться новым вирусным штаммом, чтобы добить жителей умирающего города. Помните: Кинера и его приспешников следует остановить любой ценой.

«Воители Нью-Йорка», помимо сюжетной кампании, добавляет в The Division 2 измененную систему прогресса и повышает максимальный уровень прокачки до 40. Также в игре появилось новое снаряжение, умения и различные второстепенные активности на улицах Нью-Йорка.