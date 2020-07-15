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Sony заявила о том, что съемки фильма по Uncharted по-прежнему не стартовали

Опубликовано: 9 час. 26 мин. назад
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Совсем недавно исполнитель роли молодого Нейтана Дрейка Том Холланд опубликовал фотографию со съемочной площадки фильма Uncharted.

Экранизация легендарной игровой серии от Naughty Dog испытывает проблемы в производстве с самого анонса в далеком 2008 году. Фильм неоднократно разменивал режиссеров, авторов сценария и других лиц.

Кроме того, съемочный процесс не раз переносился, поэтому, после публикации фанаты решили, что съемки проекта наконец стартовали, однако, это не так.

Sony (в интервью для IGN) заявила, что съемки фильма по Uncharted по-прежнему не стартовали. По словам студии сейчас проходит лишь подготовительный этап, впрочем, компания надеется на то, что съемочный процесс начнется как можно скорее.

Напомним, что изначально активное производство кинокартины было намеченно на 2015 год, а в съемках должны принять участие Марк Уолберг, Антонио Бандерас и другие голливудские звезды.

Дата выхода осталась прежней – 16 июля 2021 года.

 

 

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