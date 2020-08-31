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Sailas77 Опубликовал Sailas77 2

Sony рассмотрит возможность выпуска других PS4-эксклюзивов на ПК

Опубликовано: 31 мин. назад, Sailas77
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В корпоративном отчете за 2020 год Sony заявила, что продолжит рассматривать возможность выпуска других эксклюзивов PlayStation 4 на персональных компьютерах. По словам компании, это может стать дополнительным способом для увеличения прибыли.

К сожалению, японский платформодержатель не указал, о каких именно проектах идет речь. Однако последние слухи утверждают, что на ПК в обозримом будущем появится Bloodborne.

О релизе других PS4-эксклюзивов на персональных компьютерах Sony говорила еще во время анонса ПК-версии Horizon Zero Dawn. Эту игру выпустили в качестве рекламы PlayStation 5 и сиквела серии, чтобы увеличить интерес к грядущей консоли. Возможно, японская компания продолжит придерживаться такой стратегии.

 

Скриншот игры Bloodborne

 

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Дезмонд
tunight (уровень 25)43 сек. назад
Horizon Zero Dawn вообще не зашла мне, не сколько.
Геймер-ветеран
Mihailkozlov (уровень 9)5 мин. назад
Если они свои исклюзивы будут выпускать на пк как и микрософт так накой люди будут тогда покупать консоль если можно и на пк в игры играть .
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