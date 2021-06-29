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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0

Sony приобрела Housemarque и, возможно, Bluepoint Games

Опубликовано: 29.06.2021 17:20:14, Sailas77
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Сегодня Sony объявила о покупке финской студии Housemarque. Ранее компании неоднократно сотрудничали, а в апреле текущего года они совместными усилиями выпустили роглайк-шутер Returnal эксклюзивно для PS5. По словам разработчиков, в составе Sony они смогут расширить штат и продолжить экспериментировать. Японская компания, со своей стороны, пообещала предоставить Housemarque творческую свободу.

Любопытно, что во время анонса покупки случился казус. Подразделение Sony в Японии перепутало картинку при публикации сообщения в Twitter. На изображении, которое оперативно удалили, говорилось о приобретении Bluepoint Games. Возможно, ее поглощение тоже уже состоялось, но об этом пока просто не рассказали.

 

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