Sony приобрела Housemarque и, возможно, Bluepoint Games

Сегодня Sony объявила о покупке финской студии Housemarque. Ранее компании неоднократно сотрудничали, а в апреле текущего года они совместными усилиями выпустили роглайк-шутер Returnal эксклюзивно для PS5. По словам разработчиков, в составе Sony они смогут расширить штат и продолжить экспериментировать. Японская компания, со своей стороны, пообещала предоставить Housemarque творческую свободу.

Любопытно, что во время анонса покупки случился казус. Подразделение Sony в Японии перепутало картинку при публикации сообщения в Twitter. На изображении, которое оперативно удалили, говорилось о приобретении Bluepoint Games. Возможно, ее поглощение тоже уже состоялось, но об этом пока просто не рассказали.