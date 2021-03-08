Слухи: Sony готовится выпустить на ПК еще четыре PS4-эксклюзива

НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНО НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА

В прошлом месяце генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан анонсировал выход Days Gone на персональных компьютерах. Кроме того, руководитель заявил, что другие эксклюзивы PS4 со временем тоже появятся на ПК. А сейчас, похоже, стало известно, какие именно проекты японская компания собирается выпустить за рамки своей экосистемы.

Информацией поделился инсайдер под псевдонимом CrazyLeaksOnATrain. Согласно его данным, в обозримом будущем на персональных компьютерах выйдут Bloodborne, Uncharted: The Nathan Drake Collection, God of War и Ghost of Tsushima.

CrazyLeaksOnATrain не рассказал, откуда получил информацию. Однако он и раньше публиковал правдивые сливы, которые потом официально подтверждались. Например, инсайдер предсказал релиз серии Kingdom Hearts на ПК.