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Sailas77 Опубликовал Sailas77 10
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Слухи: Sony готовится выпустить на ПК еще четыре PS4-эксклюзива

Опубликовано: 4 час. 46 мин. назад
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НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНО НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА

В прошлом месяце генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан анонсировал выход Days Gone на персональных компьютерах. Кроме того, руководитель заявил, что другие эксклюзивы PS4 со временем тоже появятся на ПК. А сейчас, похоже, стало известно, какие именно проекты японская компания собирается выпустить за рамки своей экосистемы.

Информацией поделился инсайдер под псевдонимом CrazyLeaksOnATrain. Согласно его данным, в обозримом будущем на персональных компьютерах выйдут Bloodborne, Uncharted: The Nathan Drake Collection, God of War и Ghost of Tsushima.

CrazyLeaksOnATrain не рассказал, откуда получил информацию. Однако он и раньше публиковал правдивые сливы, которые потом официально подтверждались. Например, инсайдер предсказал релиз серии Kingdom Hearts на ПК.

 

 

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Игровой разум
СанчЕ (уровень 25)1 час. 55 мин. назад
Все названные игры могу представить на ПК но God of War... Даже в голове не укладывается scratch_ones_head
Бич человечества
BlackSite11 (уровень 28)2 час. 7 мин. назад
Давайте! Несите их все! Я хочу видеть этот мир в огне! Если действительно выпустят порт Bloodborne, да еще и с Old Hunters, то готов кидать деньги в монитор. Смущает лишь Призрак Цушимы - слишком уж недавний релиз, чтобы верить в его порт.
Игровой разум
DesmondSlade (уровень 16)2 час. 52 мин. назад
Mas7er писал(а):
но есть же совсем двинутые, которые аж консоли разбивали
Можно лишь пожелать удачи им в лечении crazy
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)3 час. 15 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 08.03.2021 22:17:57
DesmondSlade писал(а):
Адекватным людям до фонаря куда и что они сливают.
Адекватным - да, но есть же совсем двинутые, которые аж консоли разбивали, когда анонсировали Horizon на ПК, и разработчикам угрозы расправой присылали. И с Days Gone ситуация повторялась. Сони просто взрастила не только обычных, нормальных поклонников своей консоли и игр, но и безумных фанатиков в том числе.
Игровой разум
DesmondSlade (уровень 16)3 час. 22 мин. назад
_MiReD_ писал(а):
сони уже не та, походу эту студию ждёт деградация
Вы явно не понимаете сколько трудов и денег Sony вкладывают в свои игры...Всё с ними в порядке, они всего-то лишь хотят еще подзаработать, выходя за границы своей экзо-системы.
_MiReD_ писал(а):
сливы экслюзивов сони изрядно потрепают сони боев фанатов консоли
Адекватным людям до фонаря куда и что они сливают. Сливать старые игры чтобы еще немного на них заработать (или много ?! кто знает сколько людей на pc купят тот же Drake Collection...) - нормально.
Великий игрок
Sailas77 (уровень 11)3 час. 29 мин. назад
Mas7er писал(а):
тут обязательно надо перед заголовком поставить СЛУХ:
В самой новости указано))
Активный геймер
Vovochka1991 (уровень 5)3 час. 55 мин. назад
про бладборн давно ходили всякие разные слухи, надеюсь это правда.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)4 час. 7 мин. назад
тут обязательно надо перед заголовком поставить СЛУХ:
Игровой гуру
_MiReD_ (уровень 15)4 час. 21 мин. назад
Ой сони сони(никакой политики, сони уже не та, походу эту студию ждёт деградация, если так и дальше продолжится, сливы экслюзивов сони изрядно потрепают сони боев фанатов консоли.
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