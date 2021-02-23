Sony анонсировала новый VR-шлем для PS5

Sony официально объявила, что работает над новой версией своей гарнитуры виртуальной реальности для PlayStation 5. Она будет подключаться к консоли с помощью одного провода и обойдется без вспомогательного процессорного блока, как у предшественника. В комплекте с грядущим VR-шлемом будет идти разработанный с нуля контроллер, который получит ключевые функции DualSense.

Из других особенностей гарнитуры Sony отметила улучшенное разрешение и увеличенное поле зрение. Внешний вид устройства не показали, а его релиз состоится точно не в 2021 году. Приблизительную дату выхода Sony тоже не раскрыла.