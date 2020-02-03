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Mypulse Опубликовал Mypulse 0
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Смотрим первые десять минут DOOM Eternal

Опубликовано: 7 мин. назад
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Компания Bethesda, студия id Software и сайт IGN опубликовали новый ролик с прохождением DOOM Eternal – первые десять минут. В будущем нам все чаще будут рассказывать о шутере, так как он стал частью программы IGN First.

В DOOM Eternal главный герой попытается спасти всю солнечную систему, которую заполонили демонические отродья. Как именно начинается новая история Думслеера – это вы можете узнать в нижеследующем видео (4K, 60 FPS). Премьера игры состоится 20 марта 2020 года на PC, PS4, Xbox One и Google Stadia (после и на NSwitch).

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