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Смотрим новый геймплей Half-Life: Alyx – сразу три ролика от Valve

Опубликовано: 10 час. 12 мин. назад
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В преддверии релиза Half-Life: Alyx компания Valve представила сразу три геймплейных ролика, посвященных VR-экшену. Нам показали ходьбу, телепорты, исследование окружающего мира, а также насыщенные перестрелки.

События Half-Life: Alyx развернутся между первой и второй частями. В главной роли окажется сама Аликс Вэнс, сражающаяся вместе со своим отцом против расы пришельцев. Вам предстоит организовать сопротивление и дать отпор врагам, используя скрытность и мощное оружие.

Премьера Half-Life: Alyx состоится уже 23 марта 2020 года. Доступные платформы – шлемы с поддержкой SteamVR вроде Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift и т.п.

Gameplay Video 1
Gameplay Video 2
Gameplay Video 3
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