Смотрим новый геймплей Half-Life: Alyx – сразу три ролика от Valve

В преддверии релиза Half-Life: Alyx компания Valve представила сразу три геймплейных ролика, посвященных VR-экшену. Нам показали ходьбу, телепорты, исследование окружающего мира, а также насыщенные перестрелки.

События Half-Life: Alyx развернутся между первой и второй частями. В главной роли окажется сама Аликс Вэнс, сражающаяся вместе со своим отцом против расы пришельцев. Вам предстоит организовать сопротивление и дать отпор врагам, используя скрытность и мощное оружие.

Премьера Half-Life: Alyx состоится уже 23 марта 2020 года. Доступные платформы – шлемы с поддержкой SteamVR вроде Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift и т.п.