СМИ: в 2021 году появится новая модель Nintendo Switch

НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНО НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА

Недавно из разных источников начали поступать сведения о выходе новой модели Nintendo Switch в 2021 году. Как оказалось, это не были простые слухи. Авторитетное издание Bloomberg, имеющее множественные связи в игровой индустрии, подтвердило просочившуюся информацию.

В свежем материале портала говорится, что Nintendo пока не определилась со всеми спецификациями консоли. Однако японская компания рассматривает возможность снабдить новую Switch большими вычислительными мощностями и поддержкой 4К-разрешения в играх. Если на рынке появится портативное устройство с такими характеристики, то оно станет значимым конкурентом PS5 и Xbox Series X.

По сведениям Bloomberg, производство консоли начнется в конце текущего года, а релиз состоится в первом квартале 2021-го. Одновременно с запуском на новой Switch выйдет множество проектов от сторонних разработчиков.