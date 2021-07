Слухи: Uncharted: The Lost Legacy будет среди игр PS Plus в июле

НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНО НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА

Почти каждый месяц информация о бесплатных играх для подписчиков PS Plus просачивается до официального анонса. Июльская подборка не стала исключением, ведь благодаря немецкому сайту My Dealz уже известно, какие проекты в нее войдут. Речь об Uncharted: The Lost Legacy в качестве флагмана, WRC 9 и переиздании A Plague Tale: Innocence исключительно для владельцев PlayStation 5.

Утечку с My Dealz лучше воспринимать в качестве слухов. Официальная информация касательно июльской подборки проектов должна появиться уже завтра, 30 июня.