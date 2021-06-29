НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Sailas77 Опубликовал Sailas77 2

Слухи: Uncharted: The Lost Legacy будет среди игр PS Plus в июле

Опубликовано: 29.06.2021 16:59:34, Sailas77
Поделиться:  
НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНО НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА

Почти каждый месяц информация о бесплатных играх для подписчиков PS Plus просачивается до официального анонса. Июльская подборка не стала исключением, ведь благодаря немецкому сайту My Dealz уже известно, какие проекты в нее войдут. Речь об Uncharted: The Lost Legacy в качестве флагмана, WRC 9 и переиздании A Plague Tale: Innocence исключительно для владельцев PlayStation 5.

Утечку с My Dealz лучше воспринимать в качестве слухов. Официальная информация касательно июльской подборки проектов должна появиться уже завтра, 30 июня.

 

Вам также может быть интересно
Анонсирован Avatar: Frontiers of Pandora Вишенкой на торте презентации Ubisoft Forward стал анонс Avatar: Frontiers of Pandora, невероятного красивого приключения в открытом мире с видом от первого лица в знаменитой вселенной. Сюжет игры расскажет... Анонсирован Avatar: Frontiers of Pandora Дата релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 и новый трейлер Во время Xbox & Bethesda Games Showcase был показан новый геймплей трейлер ожидаемой на протяжении более десяти лет игры S.T.A.L.K.E.R. 2., в котором, наконец-то, была объявлена дата релиза. Правда до выхода проека... Дата релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 и новый трейлер
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
новыестарые2 ком.
Ком. на странице5102050100
Игровой разум
RedDaron (уровень 18)30.06.2021 17:32:27
Сообщение отредактировано пользователем 30.06.2021 17:32:48
A Plague Tale: Innocence отличная игра,ещё раз пройду её с удовольствием уже на PS5. А в дополнение Uncharted: The Lost Legacy я как то не поиграл,так что для меня это хорошая раздача
Игровой разум
TONY_KAVA (уровень 17)29.06.2021 21:43:57
Эх, я как фанат ноти догов и так уже давно купил и прошёл Lost Legacy(
Игровые новoсти
9 час. 19 мин. назад3Анонс и дата релиза Ghost of Tsushima Director’s Cut 10 час. 10 мин. назад1Новый дневник разработки Tales of Arise 30.06.2021 19:06:052Игры PlayStation Plus в июле 2021 года 30.06.2021 17:53:375Похоже, новую Silent Hill создает Bloober Team 30.06.2021 14:46:490Magic: Legends не прошла проверку бета-тестом 30.06.2021 13:35:027Релизный трейлер GreedFall Gold Edition 30.06.2021 13:22:180Warhammer 40000: Space Wolf прибыл в семью Xbox
Новости игр
Анонс и дата релиза Ghost of Tsushima Director’s CutИГРЫ Анонс и дата релиза Ghost of Tsushima Director’s Cut Sony и Sucker Punch Productions анонсировали Ghost of Tsushima Director’s Cut. Это режиссерская версия самурайского экшена, главным новшеством которой станет сюжетная глава «Остров Ики». В ней Дзин Сакай отправится... Новый дневник разработки Tales of AriseИГРЫ Новый дневник разработки Tales of Arise Bandai Namco Studios выпустила новый дневник разработки японской ролевой игры Tales of Arise. В нем авторы поведали об особенностях боевой системе и персонажах. Преимущественную часть видео зрителям показывают... The Elder Scrolls VI еще только на стадии «проектирования»ИГРЫ The Elder Scrolls VI еще только на стадии «проектирования» Ждете The Elder Scrolls VI? Тогда у Тодда Говарда для вас плохие новости. В недавнем интервью директор Bethesda Game Studios объявил, что игра находится на стадии проектирования. Если говорить проще, то разработчики...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Главная героиня Шион в новом трейлере Tales of AriseCtrl + стрелка вправо