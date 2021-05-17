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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Слухи: сроки релиза и платформы Starfield

Опубликовано: 8 час. 22 мин. назад
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В Сети накопилась критическая порция утечек касательно Starfield. Инсайдеры RandalThor и Джефф Грабб заявили, что грядущая космическая экшен-RPG от Bethesda Game Studios выйдет только на ПК и Xbox. Похоже, Microsoft решила сделать из проекта козырь в борьбе с Sony.

Тем временем автор YouTube-канала Skullzi TV, который ранее сливал скриншоты Starfield, раскрыл сроки релиза игры. Она поступит в продажу весной 2022 года. Шансы увидеть ее ближайшей осенью есть, но они маленькие. Слова Skullzi TV подтвердили сразу несколько инсайдеров.

 

 

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