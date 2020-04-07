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Дюка Опубликовал Дюка 1

Слух - Resident Evil 8: Village выйдет в первом квартале 2021 года

Опубликовано: 6 час. 34 мин. назад, Дюка
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В последнее время всяческие слухи говорят о том, что в разработке находится Resident Evil 8. Согласно очередному сливу, новая часть будет называться Resident Evil 8: Village, а ее релиз состоится в первом квартале 2021 года. Игра окажется от первого лица, а в качестве главного героя выступит Итан (протагонист Resident Evil 7 biohazard). Также в ней найдется место и Крису Редфилду, который будет появляться в воспоминаниях, связанных с Итаном, его женой и, судя по всему, их ребенком.

Согласно источнику Biohazardcast, Capcom в данный момент уже работает над системой инвентаря, которая будет представлять собой смесь Resident Evil 4 и Resident Evil 7. Героя будет преследовать Ведьма, как это делала Маргарет в прошлой части. Если нанести достаточное количество урона, она распадется на насекомых.

В Resident Evil 8: Village появится новая механика – галлюцинации, которые будут мешать герою разобраться в том, что реально, а что нет.

 

Слух: Resident Evil 8: Village выйдет в первом квартале 2021 года

 

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Игровой разум
dimon2 (уровень 18)21 мин. назад
Очень надеюсь что будет от первого лица, седьмая часть зашла на ура
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