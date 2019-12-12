Скоро в Planet Zoo появятся северные животные

Управлять собственным зоопарком в Planet Zoo скоро станет еще интереснее: несколько часов назад студия Frontier Developments анонсировала дополнение с северными животными под названием Arctic Pack. Премьера новинки запланирована на 17 декабря 2019 года для PC.

Свежее DLC предложит два тяжелых сценария: в первом геймерам предстоит проходить сюжет мексиканского зоопарка, а во втором – преодолевать невзгоды в норвежской тундре. Также в игре появятся белый медведь, полярный волк, северный олень и баран Далла, для которых придется строить специальные сооружения. А еще Arctic Pack добавит более 200 элементов для окружающей среды и зданий.





В тот же день Planet Zoo обзаведется крупным бесплатным обновлением. Вот краткий список нововведений: