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Скоро пройдет бета-тестирование шутера Disintegration

Опубликовано: вчера, 12:59:25
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V1 Interactive и Private Division объявили о том, что для научно-фантастического шутера Disintegration пройдет закрытое техническое бета-тестирование, куда можно зарегистрировать через сайт игры. Тестирование состоится с 28 января 19:00 МСК по 29 января 10:59 МСК и с 29 января 19:00 МСК по 30 января 10:59 МСК. При этом сообщается, что время проведения технического бета-теста может измениться. Кроме этого с 31 января по 1 февраля пройдет открытое бета-тестирование.

 

Скриншот игры Disintegration

 

За эти несколько дней пользователям будет доступно два из трех многопользовательский режима (Реквизиция и Контроль) и семь уникальных команд. Режим «Реквизиция» состоит из двух раундов, в каждом из которых один отряд должен доставить важный груз к точке эвакуации, пока второй отряд будет ему мешать. В режиме «Контроль» цель каждого отряда – установить контроль над точками захвата.

Все этапы тестирования будут доступны на ПК, PS4 и Xbox One, а полноценный релиз Disintegration состоится позже в этом году.

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