Скоро можно будет опробовать бету Grounded

Следующая игра Obsidian Entertainment, выживалка Grounded, скоро станет доступна для пробы в виде демо-версии. Доступ к ней можно будет получить с 9 июня на Xbox One через Xbox Insider Hub и на ПК во время Steam Game Festival. Бета-тестирование продлится до 14 июня.

Microsoft заявляют, что это будет ранняя демоверсия, поэтому могут возникнуть проблемы во время игры. Пользователи смогут опробовать один день из жизни героя-лилипута в однопользовательской кампании. Доступ к бета-тестированию будет осуществляться по принцу «кто первый пришел, того и тапочки», так как количество доступных слотов ограничено.