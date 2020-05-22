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Скоро можно будет опробовать бету Grounded

Опубликовано: 7 час. 14 мин. назад
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Следующая игра Obsidian Entertainment, выживалка Grounded, скоро станет доступна для пробы в виде демо-версии. Доступ к ней можно будет получить с 9 июня на Xbox One через Xbox Insider Hub и на ПК во время Steam Game Festival. Бета-тестирование продлится до 14 июня.

Microsoft заявляют, что это будет ранняя демоверсия, поэтому могут возникнуть проблемы во время игры. Пользователи смогут опробовать один день из жизни героя-лилипута в однопользовательской кампании. Доступ к бета-тестированию будет осуществляться по принцу «кто первый пришел, того и тапочки», так как количество доступных слотов ограничено.

 

Скриншот игры Grounded

 

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