НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНО НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА

Судя по всему, скоро нас ждет анонс новой части в серии Crash Bandicoot под названием Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Это стало известным благодаря лику Taiwan Digital Game Rating Committee, где значится, что игра разрабатывается для PS4 и Xbox One компанией Toys for Bob.

События проекта развернутся вокруг новой маски, которую в 1998 году Крэш находит в пещере Лани-Лоли. Она является одной из Квантовых Масок, и, очевидно, знает другую маску, Аку-Аку.