Скандинавская мифология в Assassin’s Creed Valhalla

Компания Ubisoft опубликовала новее видео Assassin’s Creed Valhalla, в котором нарративный директор рассказывает о скандинавской мифологии. В Англии, где разворачиваются события игры, все еще процветают языческие религии, поэтому жители страны, как и главный герой, верят в таких богов, как Один, Фрейя и Локи. Кроме этого скандинавы веруют в существование девяти миров, в одном из которых, Асгарде, живут самые значимые боги. Там же обитает царь всех богов, Один, вместе с которым павшие в боях храбрецы пируют и сражаются бок о бок, ожидая Рагнарек.

Напомним, что релиз Assassin’s Creed Valhalla состоится 10 ноября на PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X и ПК. На PlayStation 5 игры выйдет в день запуска консоли.