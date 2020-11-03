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Скандинавская мифология в Assassin’s Creed Valhalla

Опубликовано: 42 мин. назад
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Компания Ubisoft опубликовала новее видео Assassin’s Creed Valhalla, в котором нарративный директор рассказывает о скандинавской мифологии. В Англии, где разворачиваются события игры, все еще процветают языческие религии, поэтому жители страны, как и главный герой, верят в таких богов, как Один, Фрейя и Локи. Кроме этого скандинавы веруют в существование девяти миров, в одном из которых, Асгарде, живут самые значимые боги. Там же обитает царь всех богов, Один, вместе с которым павшие в боях храбрецы пируют и сражаются бок о бок, ожидая Рагнарек.

Напомним, что релиз Assassin’s Creed Valhalla состоится 10 ноября на PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X и ПК. На PlayStation 5 игры выйдет в день запуска консоли.

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