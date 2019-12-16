«Скайуокер. Восход» – трейлер нового контента для Battlefront II

Компания EA и студия DICE опубликовали новый трейлер, посвященный свежему контенту для Battlefront II в рамках фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Премьера обновления состоится уже завтра на PC, PS4 и Xbox One.

Грядущий апдейт пополнит сетевой шутер Battlefront II новыми обликами для Кайло Рена, Финна и Рей. Также в игре появятся следующие подкрепления: штурмовик ситхов, реактивный солдат, стрелок и шпион. Кроме того, локации «Такодана», «Джакку» и «База Старкиллер» получат поддержку в режиме «Совместная игра».

Затем в Battlefront II будет добавлена тропическая карта из вышеупомянутого фильма. Эта часть контента выйдет 20 декабря.