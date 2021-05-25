Сюжетный трейлер Ratchet & Clank: Rift Apart

Студия Insomniac Games и издательство Sony Interactive Entertainment продолжают публиковать материалы по экшен-платформеру Ratchet & Clank: Rift Apart. В новом трейлере разработчики коротко рассказали о сюжете игры.
Ролик показывает альтернативные измерения, по которым предстоит путешествовать пользователям, злобного императора и главных героев, противостоящих ему. Судя по видео, протагонистам предстоит выполнять поручения в разных вселенных, чтобы остановить центрального злодея.
Ratchet & Clank: Rift Apart выйдет 11 июня 2021 года эксклюзивно на PlayStation 5.