Medal of Honor: Above and Beyond

Medal of Honor: Above and Beyond ПК

Студия Respawn Entertainment поделилась сюжетным трейлером Medal of Honor: Above and Beyond, игры для шлемов виртуальной реальности, анонсированной во время Oculus Connect 6. Проект перенесет игроков во времена Второй мировой войны, позволяя буквально оказаться в центре всего происходящего.

Релиз Medal of Honor: Above and Beyond ожидается в конце 2020 года для шлемов виртуальной реальности Oculus Rift.