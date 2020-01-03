Сюжетный ролик пятого сезона PUBG

Популярная королевская битва PlayerUnknown’s Battlegrounds обзавелась щепоткой настоящего сюжета в рамках нового ролика, который посвящен идущему сейчас пятому сезону. В центре внимания – история карты «Мирамар».

Отрывок из представленного видео нам показали еще в октябре 2019 года. Его полная версия появилась только теперь – чтобы открыть ее, геймерам пришлось совместными усилиями раздобыть определенное количество сюжетных данных.

Фигурирующая в ролике карта «Мирамар» получила в текущем сезоне ряд свежих предметов, улучшенный баланс и другие исправления. Пятый сезон PUBG должен завершиться уже 14 января 2020 года на PC (21 января на консолях).