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Сюжетный ролик пятого сезона PUBG

Опубликовано: 03.01.2020 16:59:54
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Популярная королевская битва PlayerUnknown’s Battlegrounds обзавелась щепоткой настоящего сюжета в рамках нового ролика, который посвящен идущему сейчас пятому сезону. В центре внимания – история карты «Мирамар».

Отрывок из представленного видео нам показали еще в октябре 2019 года. Его полная версия появилась только теперь – чтобы открыть ее, геймерам пришлось совместными усилиями раздобыть определенное количество сюжетных данных.

Фигурирующая в ролике карта «Мирамар» получила в текущем сезоне ряд свежих предметов, улучшенный баланс и другие исправления. Пятый сезон PUBG должен завершиться уже 14 января 2020 года на PC (21 января на консолях).

Season 5 Cinematic Full Video
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