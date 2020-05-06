Сюжет Mortal Kombat 11 продолжится уже в мае

Как и было обещано, компания NetherRealm опубликовала новый трейлер файтинга Mortal Kombat 11, посвященный продолжению саги. 26 мая игроки получат доступ к новой главе под названием Aftermath, которая расширит основную сюжетную кампанию. Кроме этого будут добавлены персонажи Фуджин и Шива, а также впервые в серии появится Робокоп.

Также Aftermath принесет с собой классические арены, среди которых Мертвый Бассейн (MK2) и Палата Душ (MK3), и вернет добивание Friendship, что не появлялось в играх серии со времен трилогии с 1997 года. Арены и Friendship будут доступны всем игрокам позже в виде бесплатного обновления.