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Сюжет Mortal Kombat 11 продолжится уже в мае

Опубликовано: 06.05.2020 16:05:36
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Как и было обещано, компания NetherRealm опубликовала новый трейлер файтинга Mortal Kombat 11, посвященный продолжению саги. 26 мая игроки получат доступ к новой главе под названием Aftermath, которая расширит основную сюжетную кампанию. Кроме этого будут добавлены персонажи Фуджин и Шива, а также впервые в серии появится Робокоп.

Также Aftermath принесет с собой классические арены, среди которых Мертвый Бассейн (MK2) и Палата Душ (MK3), и вернет добивание Friendship, что не появлялось в играх серии со времен трилогии с 1997 года. Арены и Friendship будут доступны всем игрокам позже в виде бесплатного обновления.

Aftermath – Official Reveal Trailer
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Игровой мастер
DesmondSlade (уровень 14)вчера, 16:23:22
Вот же черти...опять они всё впечатление портят своей поганой музыкой.
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