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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Системные требования Watch Dogs: Legion

Опубликовано: 5 час. 36 мин. назад
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Компания Ubisoft довольно подробно рассказала о системных требованиях Watch Dogs: Legion. Она выложила сразу шесть вариантов конфигураций, которые подойдут для разного разрешения и настроек. Благо французское издательство опубликовало картинку, где все детально расписано.

Перечисленные на изображении системные требования предназначены для (слева направо): 1080р/низкие настройки, 1080р/высокие настройки, 1440/р/высокие настройки, 4К/высокие настройки, 1080р/высокие настройки и трассировка лучей, 4К/высокие настройки и трассировка лучей.

Watch Dogs: Legion выйдет 29 октября 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One. Игра также будет доступна на консолях нового поколения, когда те поступят в продажу.

 

 

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