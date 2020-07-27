Системные требования The Medium

Опубликовано: вчера, 19:07:11
Игра The Medium, которая выйдет на консоль нового поколения Xbox Series X и на ПК, получила системные требования. Судя по всему, для отображения сразу двух миров разработчикам понадобилась только более производительная видеокарта. Все остальное на среднестатистическом для современных проектов уровне.
- ОС: Windows 10 (64bit)
- Процессор: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 2500X
- Память: 8 Гб
- Видео: 1080p NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Гб / AMD Radeon R9 390X (4 Гб)
- DirectX 11
- HDD: 30 Гб свободного места
- ОС: Windows 10 (64bit)
- Процессор: Intel Core i5-9600 / AMD Ryzen 7 3700X
- Память: 16 Гб
- Видео: 1080p NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti / Radeon RX Vega 56 / 4K NVIDIA GeForce RTX 2070 / Radeon RX 5700 XT
- DirectX 12
- HDD: 30 Гб свободного места