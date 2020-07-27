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Дюка Опубликовал Дюка 7
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Системные требования The Medium

Опубликовано: вчера, 19:07:11
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Игра The Medium, которая выйдет на консоль нового поколения Xbox Series X и на ПК, получила системные требования. Судя по всему, для отображения сразу двух миров разработчикам понадобилась только более производительная видеокарта. Все остальное на среднестатистическом для современных проектов уровне.

 

Скриншот игры The Medium

 

Минимальные системны требования:

  • ОС: Windows 10 (64bit)
  • Процессор: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 2500X
  • Память: 8 Гб
  • Видео: 1080p NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Гб / AMD Radeon R9 390X (4 Гб)
  • DirectX 11
  • HDD: 30 Гб свободного места

 

Рекомендуемые системны требования:

  • ОС: Windows 10 (64bit)
  • Процессор: Intel Core i5-9600 / AMD Ryzen 7 3700X
  • Память: 16 Гб
  • Видео: 1080p NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti / Radeon RX Vega 56 / 4K NVIDIA GeForce RTX 2070 / Radeon RX 5700 XT
  • DirectX 12
  • HDD: 30 Гб свободного места
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новыестарые7 ком.
Ком. на странице5102050100
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)8 час. 47 мин. назад
Да пойдёт игра на том что есть, для максималок заявлены старшие топовые модели с 8Gb памяти для комфортной игры в 4К.
Начинающий геймер
RTX2080Ti (уровень 3)9 час. 14 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 28.07.2020 00:01:35
Mas7er писал(а):
мне нравится твой ник, отлично подходит под комментарий smile
Ну берешь 2080 Ti, i5-8600 c ней справляется, если нужны какието 5% в приросте то переплачивай за новое поколение процов pardon
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)9 час. 21 мин. назад
RTX2080Ti писал(а):
Тут всё в видео карту упрется как и все современные игры
мне нравится твой ник, отлично подходит под комментарий smile
Начинающий геймер
RTX2080Ti (уровень 3)9 час. 27 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 27.07.2020 23:53:21
Mas7er писал(а):
нифига себе в рекомендуемых самые топовые процессоры на сегодняшний день О_о че они там натворили?
Если что, то разница между i5-9600 и i5-6500 максимум 10-15% в играх. Взять тот же i5-7600 сравнить с i5-6500 на 5% всего лучше в играх, но тоде разные поколения процессоров.
Эти 6 ядер ни 1 игра еще не раскрывает как надо.
Тут всё в видео карту упрется как и все современные игры, ну можно какой нибудь i7 даже 7700 этого будет достаточно чтобы раскрыть gtx 2070.
Сейчас нет таких резких скачков как например был переход с Core 2 Duo на i3/i5/i7, там да был приросто в х2 х3 раза.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)10 час. 4 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 27.07.2020 23:11:40
DesmondSlade писал(а):
Придумали новую фичу, которую не способны оптимизировать как следует; они еще рекомендуют иметь в наличии SSD.
Это с переключением двух миров-то? Чет в Titanfall 2 нормально придумали как это реализовать без всяких SSD и безумных требований к процессорам. Надеюсь, требования по камню тут с запасом под 4К указаны, а то как-то грустно.
Игровой мастер
DesmondSlade (уровень 14)10 час. 11 мин. назад
Mas7er писал(а):
че они там натворили?
Придумали новую фичу, которую не способны оптимизировать как следует; они еще рекомендуют иметь в наличии SSD.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)10 час. 47 мин. назад
нифига себе в рекомендуемых самые топовые процессоры на сегодняшний день О_о че они там натворили?
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