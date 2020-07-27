Системные требования The Medium

Игра The Medium, которая выйдет на консоль нового поколения Xbox Series X и на ПК, получила системные требования. Судя по всему, для отображения сразу двух миров разработчикам понадобилась только более производительная видеокарта. Все остальное на среднестатистическом для современных проектов уровне.

Минимальные системны требования:

ОС: Windows 10 (64bit)

Процессор: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 2500X

Память: 8 Гб

Видео: 1080p NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Гб / AMD Radeon R9 390X (4 Гб)

DirectX 11

HDD: 30 Гб свободного места

Рекомендуемые системны требования: